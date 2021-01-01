Гадание Книга Перемен (И-Цзин)

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Автор интерпретаций Сара Денинг

КАК РАБОТАТЬ С "КНИГОЙ ПЕРЕМЕН".

Автор: Яна Новикова Что такое "Книга Перемен". Древнекитайская "Книга Перемен" ("Ицзин") - это кладезь мудрости, описанный в виде предсказаний-гексаграмм. Она была создана более 3000 лет и является одним из самых древнейших письменных памятников мировой литературы. Книга Перемен - это старейшая система гадания. Она состоит из 64 гексаграмм. Эти гексаграммы, вместе взятые, отражают все основные этапы развития ситуаций. Все мы знаем, что всё в мире подчинену принципу перемен: ночь сменяет день, а день сменяет ночь, после зимы наступает весна, детство сменяет юность и т.д. Так и в развитии любой ситуации есть сменяющие друг друга этапы. И когда вы обращаетесь к Ицзин с вопросом, она отвечает вам с помощью какой-то определённой гексаграммы, которая в данном случае наиболее точно характеризует основные особенности ситуации, о которой вы спросили. Почему Книга Ицзин работает? Она осуществляет доступ к вашему бессознательному. Ответы на все вопросы - внутри нас. Бессознательное каждого из нас соединено с общим информационным полем. И именно оттуда мы черпаем достоверные ответы на свои вопросы с помощью интуиции или мантических техник, одной из которых и является Ицзин. Книга Перемен позволяет проникнуть в эти глубины, чтобы мы могли услышать наш внутренний голос, лишённый сознательных наслоений - наших страхов, желаний, предубеждений и иллюзий. Ицзин может стать мудрым советчиком, сопровождающим вас в вашем духовном и личностном развитии. Как работать с Книгой Перемен. 1. Прежде всего, необходимо расслабиться и сосредоточиться на ситуации, о которой вы хотите спросить Ицзин. Желательно, чтобы при этом никто вас не отвлекал и не было постороннего шума.

2. Чётко сформулируйте вопрос, ответ на который вы хотите получить. Чем точнее и конкретнее будет вопрос, тем легче вам будет понять ответ. Как лучше всего формулировать вопрос? Желательно не задавать вопросы типа: "Что будет ...?" Лучше сформулировать иначе. К примеру:

"Что мне стоит сделать, чтобы достичь то-то...?" ,

"Что произойдёт, если я сделаю то-то...?" ,

"Как мне стоит поступить в ситуации...? ,

"Как я могу лучше всего решить данную проблему?" ,

"Стоит ли мне поступить так-то...?" и т.д.

Можно спросить, какой из названных вами вариантов действий в одной и той же ситуации будет наилучшим:

"Стоит ли мне сделать вариант А?"

"Стоит ли мне сделать вариант В?" и т.д.

Если вы хотите лучше разобраться в какой-то ситуации, которая для вас пока не совсем ясна, вы можете задать вопрос:

"Что происходит...?

"Как я должен относиться к этой ситуации? и т.д.

Если вопрос касается взаимоотношений, можно сформулировать так:

"Какие взаимоотношения у меня с ...?"

"Как мне стоит вести себя с ...?"

"Что мне стоит сделать, чтобы отношения с ... были такие-то?"

"Чего мне стоит ожидать от отношений с...?" и т.д. и т.п.

Можно обращаться к Ицзин каждое утро с вопросом: "Какой совет мне на сегодняшний день?" , или спрашивать о значении сна: "Что означает мой сегодняшний сон?" и многое другое.

Не стоит несколько раз подряд задавать один и тот же вопрос. Ицзин может ответить вам на него пару раз, затем просто перестанет давать верные ответы. Если ответ на ваш вопрос вас не устраивает, бессмысленно спрашивать снова и снова об одном и том в надежде на то, что Ицзин даст, наконец, положительный ответ. Лучше подождите какое-то время, возможно, что сейчас просто не подходящий момент для развития вашей ситуации.

Желательно не задавать вопросы типа: Лучше сформулировать иначе. К примеру: Можно спросить, какой из названных вами вариантов действий в одной и той же ситуации будет наилучшим: Если вы хотите лучше разобраться в какой-то ситуации, которая для вас пока не совсем ясна, вы можете задать вопрос: Если вопрос касается взаимоотношений, можно сформулировать так: Можно обращаться к Ицзин каждое утро с вопросом: , или спрашивать о значении сна: и многое другое. 3. Теперь можете приступить к бросанию монет. Наша прорамма сама выдаст вам ответ.

4. Интерпретация ответа. Как интерпретировать ответ. Итак, Ицзин ответила вам текстом какой-либо гексаграммы. Внимательно прочтите текст "Основная гексаграмма". Это и есть главный ответ на ваш вопрос. Не стоит понимать текст слишком буквально. Главное - понять суть. Хотя часто даже конкретные указания бывают чрезвычайно точны. Обратите внимание, какие слова вам особенно бросятся в глаза, запомнятся. Возможно, это и есть основной совет или предостережение. Внимательно стоит отнестись и к тексту "Переходные черты" - они показывают ступени развития вашей ситуации и бывают крайне важны, предостерегая вас от ошибок, или наоборот, поощряя ваши намерения. "Родственная гексаграмма" - это дополнительная информация о ситуации. Это может быть указание на вероятное будущее ситуации, или на прошлое, или же просто на ваше отношение к ней, или это - фон, на котором развиваются главные события, указанные в основной гексаграмме. Т.е., это дополнительная информация, каким-либо образом связанная с вашим вопросом и имеет второстепенное значение.

5. После того, как вы закончили гадание, поблагодарите Ицзин за оказанную помощь. К ней нужно относиться очень уважительно и бережно. Желаем вам удачи в общении с этой мудрейшей Книгой! Она поистине способна стать вашим надёжным другом и помогать в любой ситуации поступать самым лучшим образом. Она научит вас избегать многих ошибок и поможет стать более мудрой, сильной, уверенной и развитой личностью.





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